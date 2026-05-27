Ако редовно трчате, не ја правете оваа грешка

Бидејќи спортската облека често нема практични џебови, многу тркачи едноставно го носат мобилниот телефон во рака. Сепак, експертите предупредуваат дека оваа навидум безопасна навика може негативно да влијае на техниката на трчање на долг рок и да предизвика болка, пишува „heute.at“.

Тркачите обично се фокусираат на темпото, кондицијата и дишењето, но честопати игнорираат како малите движења влијаат на целото тело.

Спортскиот научник и експерт за трчање Герт-Петер Бругеман објаснува за „Welt“ дека држењето мобилен телефон во рака го нарушува природното движење на рацете за време на трчањето. Иако уредот тежи само околу двесте грама, дополнителната тежина го менува замавот на раката и создава нерамномерно оптоварување на телото.

Резултатот е асиметрично движење или ситуација во која едната страна од телото работи поинаку од другата.

Рацете играат важна улога во одржувањето на рамнотежата и стабилноста за време на трчањето. Сепак, оваа рамнотежа се нарушува кога едната рака постојано носи дополнителен товар.

Експертите особено предупредуваат против несвесното цврсто држење на мобилен телефон додека трчате. Многу луѓе ги стегаат тупаниците и ги држат рацете вкочането, што ги прави нивните движења неприродни.

Ова може да доведе до напнатост во рамената, вратот и грбот, особено во торакалниот ‘рбет и долниот дел од грбот.