 Skip to main content
Република Најнови вести
Вторник, 17 март 2026
Неделник

Кои активности најбрзо го намалуваат стресот?

Здравје

Фрипик

Редовната физичка активност може да помогне не само во намалување на стресот, туку и во подобрување на општото здравје и расположение.

Стресот е дел од секојдневието и не може целосно да се избегне, но постојат физички активности кои можат брзо да помогнат да се намали напнатоста и да се врати чувството на смиреност.

Трчањето е еден од најдостапните начини за справување со стрес. Дури и кратка физичка активност може значително да го подобри расположението и да го намали притисокот.

Јогата, пак, комбинира физичко движење со релаксација и фокус на дишењето. Освен што помага во намалување на стресот, таа придонесува и за истегнување и зајакнување на мускулите.

Пливањето е уште една ефикасна активност која го намалува заморот и ги смирува нервите. Контактот со водата има природен релаксирачки ефект, а не е потребен интензивен тренинг – доволно е умерено движење во вода.

