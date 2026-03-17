Кои активности најбрзо го намалуваат стресот?

Редовната физичка активност може да помогне не само во намалување на стресот, туку и во подобрување на општото здравје и расположение.

Стресот е дел од секојдневието и не може целосно да се избегне, но постојат физички активности кои можат брзо да помогнат да се намали напнатоста и да се врати чувството на смиреност.

Трчањето е еден од најдостапните начини за справување со стрес. Дури и кратка физичка активност може значително да го подобри расположението и да го намали притисокот.

Јогата, пак, комбинира физичко движење со релаксација и фокус на дишењето. Освен што помага во намалување на стресот, таа придонесува и за истегнување и зајакнување на мускулите.

Пливањето е уште една ефикасна активност која го намалува заморот и ги смирува нервите. Контактот со водата има природен релаксирачки ефект, а не е потребен интензивен тренинг – доволно е умерено движење во вода.