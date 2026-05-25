Руското МНР до странците: Напуштете го Киев

25.05.2026

Руското Министерство за надворешни работи ги предупреди странците да го напуштат украинскиот главен град Киев.

Министерството соопшти дека руските сили ќе почнат да вршат серија напади врз објекти на украинската одбранбена индустрија во Киев. Нападите ќе бидат насочени и кон центрите за донесување одлуки и против командните постови во градот.

„Нападот на вооружените сили на Украина врз Старобелск ја прели чашата на трпението“, се вели во соопштението на руското министерство.

„Во новосоздадените услови, вооружените сили на Руската Федерација пристапуваат кон последователно нанесување на системски удари врз претпријатијата од украинскиот воено-индустриски комплекс во Киев, вклучително и врз конкретни места за проектирање, производство, програмирање и подготовка за лансирање на беспилотни летала, кои ги користи киевскиот режим со соработка на специјалисти од НАТО одговорни за испорака на компоненти, обезбедување на разузнавачки податоци и одредување на цели“, се вели во соопштението на Министерството

