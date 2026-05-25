Гвардиола пред својот татко кој има 95 години се прости од навивачите на Сити

Менаџерот на Манчестер сити, Хозеп Гвардиола, им се обрати на навивачите по неговиот последен натпревар како тренер на тимот. Во 38. коло од Премиер лигата, Манчестер сити вчера загуби со 2:1 дома од Астон вила.

– Толку сум нервозен во моментов. Зошто ме сакате толку многу? Никогаш не замислував таква љубов. Беше неверојатна, огромна чест да бидам ваш тренер 10 години. Чувствувам неверојатни емоции. Мојот татко е тука на трибините денес, има 95 години – воодушевувачки! Можеби не разбира, но сигурен сум дека за многу години од сега, оваа прекрасна трибина ќе го носи името на моето семејство. Тоа е најголемата чест од сите. Играчите не го знаат тоа, но јас ќе бидам таму, држејќи ги под контрола! Играчите имаат огромна одговорност да го одржат ова ниво, па се надевам дека ќе се борат, ќе се борат, ќе се борат. Ова е мојот дом. Ако некогаш ме видите на улица или на „Етихад“, ако сте навивач на Манчестер сити, дојдете и разговарајте со мене. Претставувањето на овој клуб беше огромна чест. Секоја одлука што ја донесов беше за доброто на клубот. Ве сакам многу. Беше забавно, рече Гвардиола.

Шпанецот беше на чело на Манчестер сити од февруари 2016 година. За 10 години, тој го водеше тимот до 20 трофеи, вклучувајќи шест титули во Премиер лигата и една победа во Лигата на шампионите