 Skip to main content
25.05.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 25 мај 2026
Неделник

Гвардиола пред својот татко кој има 95 години се прости од навивачите на Сити

Фудбал

25.05.2026

Менаџерот на Манчестер сити, Хозеп Гвардиола, им се обрати на навивачите по неговиот последен натпревар како тренер на тимот. Во 38. коло од Премиер лигата, Манчестер сити вчера загуби со 2:1 дома од Астон вила.

– Толку сум нервозен во моментов. Зошто ме сакате толку многу? Никогаш не замислував таква љубов. Беше неверојатна, огромна чест да бидам ваш тренер 10 години. Чувствувам неверојатни емоции. Мојот татко е тука на трибините денес, има 95 години – воодушевувачки! Можеби не разбира, но сигурен сум дека за многу години од сега, оваа прекрасна трибина ќе го носи името на моето семејство. Тоа е најголемата чест од сите. Играчите не го знаат тоа, но јас ќе бидам таму, држејќи ги под контрола! Играчите имаат огромна одговорност да го одржат ова ниво, па се надевам дека ќе се борат, ќе се борат, ќе се борат. Ова е мојот дом. Ако некогаш ме видите на улица или на „Етихад“, ако сте навивач на Манчестер сити, дојдете и разговарајте со мене. Претставувањето на овој клуб беше огромна чест. Секоја одлука што ја донесов беше за доброто на клубот. Ве сакам многу. Беше забавно, рече Гвардиола.

Шпанецот беше на чело на Манчестер сити од февруари 2016 година. За 10 години, тој го водеше тимот до 20 трофеи, вклучувајќи шест титули во Премиер лигата и една победа во Лигата на шампионите

Поврзани вести

Фудбал  | 22.05.2026
Сити за Пеп ќе именува трибина и ќе постави статуа
Фудбал  | 19.05.2026
Највлијателниот новинар Романо тврди: Крај на ерата на Гвардиола во Сити
Фудбал  | 15.05.2026
Гвардиола богато ќе ги „почасти“ играчите на Барнли ако не загубат од Арсенал