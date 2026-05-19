19.05.2026
Вторник, 19 мај 2026
Премиерот Мицкоски на одбележување 150 години од кревањето на Разловечкото востание

Највлијателниот новинар Романо тврди: Крај на ерата на Гвардиола во Сити

Угледните инсајдери Фабрицио Романо и Дејвид Орнштајн потврдија објава на „Дејли мејл“ дека менаџерот на Манчестер сити, Хозеп Гвардиола, ќе го напушти клубот по последното коло од 38. коло од Премиер лигата против Астон вила.

Според двата извори, одлуката е донесена пред неколку месеци, кога раководството на Сити постигнало договор со Енцо Мареска, кој ќе го замени Гвардиола. 

Италијанецот, кој беше еден од помошниците на Шпанецот во Манчестер сити во сезоната 2022/23, а потоа работеше во Лестер и Челзи, беше единствениот кандидат што клубот го разгледуваше.

Гвардиола ќе даде официјално соопштение во наредните денови за неговото заминување од Манчестер сити по 10 години со тимот. Со „Граѓаните“, 55-годишниот Шпанец освои шест англиски првенства, пет англиски Лига купови и три англиски купови и Суперкупови. Тој, исто така, еднаш ја освои Лигата на шампионите, Суперкупот на УЕФА и Светското клупско првенство.

Последен ангажман на 46-годишниот Мареска беше во Челзи, каде што го водеше клубот од јули 2024 до јануари 2026 година. Тој со тимот од Лондон ја освои Конференциската лига и Светското клупско првенство.

