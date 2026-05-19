МВР апелира: Навремено подигнувајте ги готовите лични документи

Процесот на издавање лични документи во управните служби на Министерството за внатрешни работи е целосно оптимизиран и овозможува брзо и едноставно закажување на термини за фотографирање, минимално време на чекање пред шалтерите и експресно изготвување на документите во законскиот рок, а честопати и порано.

Управните служби при МВР апелираат до граѓаните навремено да ги подигнуваат своите готови лични документи.

Благодарение на спроведената реорганизација и зголемениот капацитет, службите моментално работат со максимална ажурност и ефикасност.

„Пред нас е период кога традиционално се зголемува фреквенцијата на барања поради годишните одмори и пристигнувањето на нашите сограѓани од дијаспората. Со навременото подигнување на вашите готови документи уште сега, директно придонесувате да се задржи овој брз и ефикасен ритам на работа и да се спречи создавање на непотребни гужви и долги редици во пресрет на летниот период“, се вели во апелот на Министерството за внатрешни работи.

Од МВР ги повикуваат граѓаните да ја проверат важноста на своите документи и доколку веќе се фотографирале, навреме да ги подигнат. „Нашите служби ве очекуваат, а навремената реакција е во интерес на сите нас“, се додава во соопштението.