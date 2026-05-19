„Големата вода“ во режија на Иво Трајков вечерва во Кинотека

19.05.2026
На 19 мај 2026 година со почеток во 20:00 часот, во Кинотеката ќе биде прикажан култниот македонски филм „Големата вода“ во режија на Иво Трајков. Филмот низ поетска и емотивна атмосфера зборува за пријателството, стравот, надежта и загубеното детство.

Во главните улоги настапуваат Сашо Кекеновски, Маја Станковска, Митко Апостоловски, Верица Недеска и легендарниот Мето Јовановски. Сценариото го потпишуваат Иво Трајков и Владимир Блажевски, инспирирано од делото на Живко Чинго. Особено впечатлива е и музиката на Кирил Џајковски, која дополнително ја засилува мистичната и вознемирувачка атмосфера на филмот.

„Големата вода“ беше македонски кандидат за наградата Оскар за најдобар странски филм и беше прикажуван на повеќе значајни меѓународни фестивали, каде што привлече внимание поради својата визуелна моќ и силната политичка и емотивна порака. Филмот и денес се смета за едно од најзначајните остварувања на современата македонска кинематографија.