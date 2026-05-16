Со оружје од возилото се заканувал на друг возач, па скршил рампа на патарината кај Глумово откако не застанал на полициски службеници

СВР Тетово поднесе кривична пријава против О.Ф.(29) од Скопје поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела „загрозување со опасно орудие при тепачка или караница“ и „предизвикување на општа опасност“.

Како што се наведува во полицискиот билтен, на 22.11.2025 на излез од село Боговиње, тетовско, пријавениот му го пресекол патот на Н.И.(31) од Боговиње, тетовско, додека се движел со своето патничко возило, при што му упатувал закани со огнено оружје.

После тоа, продолжил на автопатот, не застанал на знак за запирање од полициски службеници и скршил рампа на наплатната станица Глумово.