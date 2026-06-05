Ги триете очите? Експертите предупредуваат на ризици што многумина ги игнорираат

Чешањето на очите може да биде многу непријатно. Повеќето луѓе едноставно мора да ги тријат очите, иако овој „третман“ понекогаш може да направи повеќе штета отколку корист. Лекарите предупредуваат дека оваа ситуација го зголемува ризикот од инфекција или оштетување на рожницата. Постојат неколку вообичаени причини за чешање на очите кои можат да се третираат за да се намали потребата од триење.

Алергиски конјунктивитис

Чешањето и иритацијата на очите се чести причини за посета на очен лекар. Триењето на очите најчесто е реакција на непријатност или чешање. Алергискиот конјунктивитис најчесто е резултат на алергиски конјунктивитис, воспалителна реакција на конјуктивата, проѕирната мембрана на површината на окото. Алергените се врзуваат за површината на клетките и на крајот доведуваат до ослободување на хемикалии кои предизвикуваат чувство на чешање.

Алергискиот конјунктивитис може да се манифестира и како црвенило на очите и оток на внатрешната страна на очните капаци.

Чувство на песок во очите

Итната потреба за триење на очите може да биде предизвикана и од чувство на песок во очите, сувост или чувство дека нешто влегло во окото. Ова често е симптом на синдром на суво око или блефаритис. Потребата за триење на очите може да се појави и кога очните капаци чешаат, често поради други состојби како што се дерматитис или воспаление на очните капаци. Поради анатомијата на очниот капак и тенкиот надворешен слој на кожата, наречен епидермис, очните капаци се поподложни на иритација од околината.

Триењето на очите го зголемува ризикот од заболување на рожницата

Најсериозниот ризик поврзан со триењето на очите е развојот на кератоконус, состојба во која рожницата, проѕирниот преден дел од окото, станува потенка и има понеправилна форма.

Здравата рожница има повеќе сферична форма, но кај луѓето со кератоконус, таа добива конусна форма. Кератоконусот често предизвикува високи нивоа на неправилен астигматизам или неправилности во закривеноста на рожницата што доведуваат до заматен вид.

За среќа, кератоконусот сега може да се третира со постапка наречена вкрстено поврзување на колагенот на рожницата, која во многу случаи може да го запре понатамошниот напредок на болеста. За време на оваа постапка, колагенските влакна се поврзуваат заедно, дополнително зајакнувајќи ја рожницата.

На многу пациенти со кератоконус им се потребни специјални контактни леќи за да можат добро да гледаат, дури и по третманот. Во најтешките случаи, на пациентите може да им биде потребна трансплантација на рожница за да се отстрани оштетеното ткиво и да се замени со здраво ткиво од донор.

Други состојби поврзани со триење на очите

Абразијата на рожницата е гребнатинка на тенката, проѕирна мембрана што ја покрива рожницата и може да биде предизвикана од агресивно триење на очите или од случајно допирање на рожницата со нокт. Таквата повреда предизвикува силна болка и обично резултира со заматен вид. Абразиите на рожницата бараат третман со антибиотици за да се спречи инфекција.

Триењето на очите може да предизвика и субконјуктивално крварење, кое се јавува кога триењето предизвикува пукање на мал крвен сад на површината на окото. Иако може да изгледа загрижувачки, субконјуктивалното крварење е всушност како модринка на површината на окото и не предизвикува трајно оштетување. Обично исчезнува само по себе за една до две недели.

Конјунктивитисот, познат и како „розово око“, е инфекција на конјунктивата што може да се пренесе со триење на очите. Може да биде предизвикан од вируси или бактерии. Лекарите велат дека ако мораме да ги допреме очите, го правиме тоа со чисти раце за да спречиме ширење на инфекцијата. Вирусните форми на конјунктивитис се многу заразни, па затоа е потребна претпазливост ако сме биле во контакт со лице кое ја има оваа инфекција.

Како да се ублажи чешањето на очите?

Повеќето луѓе ги тријат очите без ни да бидат свесни за тоа. Постојат начини да се решат основните проблеми што го предизвикуваат триењето.

Лековите што се продаваат без рецепт и домашните лекови честопати можат да помогнат. Еден начин да се помогне со повеќето причини за чешање на очите е да се користат вештачки солзи. Бонус совет: чувајте ги во фрижидер, бидејќи студот е дополнително смирувачки за очите.

Кај алергискиот конјунктивитис, важно е да се избегнува алергенот што ги предизвикува симптомите. На пример, ако вашите алергии се предизвикани од полен, престојот во затворен простор, носењето очила за сонце или миењето на лицето по престој надвор може да помогне во намалувањето на количината на алерген околу очите.

Следниот чекор може да биде употреба на вештачки солзи што се продаваат без рецепт за да се исфрлат алергените од очите.

Генерално, најдобро е да се избегнуваат капки за очи кои ветуваат „отстранување на црвенилото“, бидејќи тие обезбедуваат само привремено олеснување и носат ризик од несакани ефекти. Студените облоги исто така можат да помогнат во намалувањето на чешањето и желбата за триење на очите. Бидејќи постојат многу опции, најдобро е да го следите советот на вашиот лекар. Ако триењето на очите не помине и покрај вештачките солзи, ладните облоги или капките против алергии што се продаваат без рецепт, време е да закажете преглед кај очен лекар.