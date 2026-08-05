 Skip to main content
05.08.2026
Република Најнови вести
Среда, 5 август 2026
Неделник

Скопјанец загина при дива сеча на дрва во Струшко, полицијата поднесе кривична пријава против работодавачот

Хроника

05.08.2026

Скопјанец загина откако го удри стебло при дива сеча на дрва во Струшко, а полицијата поднесе кривична пријава против лицето коешто го ангажирало работникот.

ОВР Струга поднесе кривична пријава против С.М.(53) од струшкото село Мислодежда поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела Пустошење шуми и Непреземање мерки за заштита при работа.

„На 20.4.2026 година, без претходно добиено одобрение за сеча и спротивно на прописите од Законот за шуми, на туѓ недвижен имот во месноста Лениште, во атар на селото Мислодежда, тој без работен договор ангажирал работници и неовластено исекол 107 стебла буково дрво и три стебла габер или вкупно 31,9 кубни метри огревна дрвна маса. За време на сечата работникот Р.Д.(46) од Скопје бил удрен од дрво, по што починал во Општата болница во Струга. На местото на несреќата, увид извршиле ОЈО Струга во содејство со полициските екипи, Државниот трудов инспекторат, Државниот инспекторат за шумарство и Шумската полиција“, соопшти Министерството за внатрешни работи.

Поврзани вести

Хроника  | 05.08.2026
15 годишник возел товарно возило без возачка дозвола, на совозачкото седиште бил неговиот татко
Хроника  | 05.08.2026
Во хотел во Охрид пронајдена почината 53-годишна државјанка на Белорусија
Хроника  | 05.08.2026
Две девојки скокнале од такси во движење бидејќи возачот не ги однел на локацијата што ја побарале и непримерно се однесувал, полицијата презема мерки