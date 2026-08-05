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05.08.2026
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Среда, 5 август 2026
Неделник

НП „Галичица“ : Забележана мечка во реонот на Отешево од страна на туристи

Живот

05.08.2026

Според информациите со кои располагаме, денес од страна на туристи е забележана мечка во реонот на Отешево.

Ги повикуваме жителите, посетителите, планинарите, како и сите лица кои престојуваат или извршуваат активности во овој реон да бидат особено внимателни и да се придржуваат кон препораките за безбедно движење во природа.

Доколку сте во контакт со локалното население или со лица кои престојуваат или работат во ова подрачје, ве молиме пренесете ја оваа информација со цел навремена претпазливост, информираат од Националниот парк Галичица.

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