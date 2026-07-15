 Skip to main content
15.07.2026
Република Најнови вести
Среда, 15 јули 2026
Неделник

Забележана мечка на Галичица, апел за зголемена внимателност

Сервиси

15.07.2026

Фејсбук/ НП „Галичица“

Од Националниот парк „Галичица“ информираат дека денес од страна на туристи е забележана мечка во реонот над селото Горно Коњско.

Ги повикуваме жителите, посетителите, планинарите, како и сите лица кои престојуваат или извршуваат активности во овој реон да бидат особено внимателни и да се придржуваат кон препораките за безбедно движење во природа. Доколку сте во контакт со локалното население или со лица кои престојуваат или работат во ова подрачје, ве молиме пренесете ја оваа информација со цел навремена претпазливост, велат од НП „Галичица“

Поврзани вести

Калеидоскоп  | 11.07.2026
На една од патеката на Водно е забележана мечка, рекреативците да бидат внимателни
Македонија  | 30.05.2026
Мечка нападна стадо овци кај село Крклино, битолско
Хроника  | 18.05.2026
Мечка пустошела во „Душки“ – 10 овци усмртени во шталa кај Камењане