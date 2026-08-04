Група неонацисти се обиде да влезе во хотел во Софија, Бугарија, каде што престојува група млади италијански Евреи, објави денес Еврејската заедница во Рим.

Претседателот на организацијата, Виктор Фадлун, рече дека видео од безбедносната камера на хотелот покажува „одвратни провокации“, со нацистички поздрав „Sieg Heil“, извикуван од скинхедси во црни маички со черепи.

„Тие се обидоа да влезат во хотел каде што престојуваа десетици тинејџери, вклучувајќи членови на еврејската заедница во Рим. Имаше долги, напнати моменти бидејќи, по интервенцијата на полицијата, скинхедсите се вратија и повторно ги блокираа влезовите, заканувајќи се и викајќи им на нашите деца. Нашите деца немаат слобода да патуваат низ Европа без да бидат изложени на насилство и вербална агресија од антисемитите“, рече Фадлун.

Италијанскиот вицепремиер и министер за надворешни работи Антонио Тајани изрази солидарност со засегнатите.

„Ја осудувам оваа последна епизода на антисемитизам, семе против кое мора да се бориме, форма на омраза и дискриминација што мора да се искорени“, рече тој на својот профил со рејтинг X, додавајќи дека е во близок контакт со Фадлун и Еврејската заедница во Рим.