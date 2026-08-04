Успешен старт на Ѓорческа во Лајпциг

Македонската тенисерка Лина Ѓорческа се пласираше во второто коло на турнирот од серијата W75 во Лајпциг, откако попладнево со 2-1 во сетови (6-4, 4-6, 64) ја совлада Анастасија Фирман од Украина.

Ѓорческа до стартната победа на турнирот во германскиот град дојде по 2 часа и 30 минути.

Во второто коло македонската тенисерка ќе игра против чешката тенисерка Алена Ковачкова, која претходно денеска со 2-0 во сетови ја совлада Сохун Парк.

Турнирот во Лајпциг се игра за награден фонд од 60.000 долари.