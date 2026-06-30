Ѓорческа: Добив многу пораки за поддршка што ми значат сè на светот

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Македонска тенисерка Лина Ѓорческа денеска го одигра својот прв натпревар во кариерата на грен слем турнир и на тој начин испиша историја за македонскиот тенис.

Ѓорческа стана прва од Македонија со настап во поединечна конкуренција сингл на еден од четирите големи турнири, на кои претходно настап во двојки имаше само Александар Китинов.

Дури и ако не сакам да слушам пред натпреварот, тоа е насекаде. Во моментов нема многу работи што се случуваат дома, па ова беше навистина голема работа за сите нив. [Добив] многу пораки за поддршка што ми значат сè на светот. Играњето на овој голем терен со многу публика беше навистина неверојатно. Тоа е еден од најдобрите – ако не и најдобриот – турнир, па затоа е навистина доживотно искуство. Исто така, да се игра против Аманда (Анисимова), финалистка и неверојатна тенисерка, тоа е навистина остварување на сон, изјави Ѓорческа за официјалниот сајт на Вимблдон.

Ѓорческа во квалификациите забележа три победи со што се пласираше на главниот турнир во кој денеска беше поразена од ланската финалистка на Вимблдон со 6-3, 6-2.

Со пласманот во првото коло како тенисерка што ги минала квалификациите Ѓорческа ќе освои 40 поени со што при следното рангирање, по завршување на Вимблдон, ќе да направи скок на ВТА ранг-листата и се очекува најде околу 200. то место на ВТА листата.