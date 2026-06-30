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30.06.2026
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Вторник, 30 јуни 2026
Неделник

Викендов ќе оладиме, ветуваат метеоролозите

Сервиси

30.06.2026

Под влијание на серија влажни воздушни бранови, до петок во земјава ќе преовладува променливо облачно и нестабилно време, со повремени врнежи од дожд и грмежи.

Според Управата за хидрометеоролошки работи, на повеќе места ќе има локално поинтензивни процеси во форма на невреме, проследени со пороен дожд со количина поголема од 15 литри на квадратен метар, електрични празнења, силен ветер со брзина над 60 километри на час и појава на град.

Во деновите од викендот ќе се задржи посвежо време и ќе дува умерен до засилен северен ветер.

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