Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорческа го заврши својот историски настап на Вимблдон, откако во првото коло беше поразена од фаворизираната Американка Аманда Анисимова со 2:0 во сетови (6:3, 6:2).

И покрај поразот, Ѓорческа го оствари најголемиот успех во својата кариера, станувајќи првата македонска тенисерка што настапила во главната фаза на еден Гренд слем-турнир, и тоа на престижниот Вимблдон.

Македонската тенисерка храбро се спротивстави на шестата носителка на турнирот, но Анисимова ја оправда фаворитската улога и успеа да стигне до победата.

Во првиот сет, по израмнетиот почеток, Американката го направи првиот брејк и поведе со 4:1, создавајќи предност што ја задржа до крајот за конечни 6:3.

Ѓорческа добро го отвори и вториот сет, но при резултат 2:1 за Анисимова направи двојна сервис-грешка, што Американката го искористи за нов брејк. Потоа, Анисимова ја зголеми предноста на 4:1 и рутински го приведе мечот кон крајот, освојувајќи го сетот со 6:2.

Иако не успеа да направи сензација против една од фаворитките на турнирот, настапот на Лина Ѓорческа на Вимблдон останува историски момент за македонскиот тенис.