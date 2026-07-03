Пречек за македонската тенисерка Лина Ѓорчевска

Министерство за спорт

Министерот за спорт Борко Ристовски денеска организираше пречек за македонската тенисерка Лина Ѓорческа по нејзиниот историски настап на најпрестижниот светски тениски турнир на Вимблдон, каде за првпат во историјата една македонска тенисерка настапи во главната фаза.

Со овој гест, Министерството за спорт и Владата испратија јасна порака дека државата знае да ги препознае, вреднува и почитува спортските успеси кои испишуваат нови страници во македонската спортска историја.

Министерот Ристoвски ѝ честиташе на Ѓорческа за извонредниот успех и за историскиот пласман меѓу најдобрите светски тенисерки, нагласувајќи дека нејзиниот настап претставува момент на гордост за целата држава.

„Лина, да знаеш дека цела Македонија и сите нѐ направи многу горди и среќни. Ова што го направи е историски успех и доказ дека македонскиот спорт има луѓе кои можат да се натпреваруваат на најголемата светска сцена“ – истакна Ристoвски.

Ѓорческа се заблагодари за поддршката, потенцирајќи дека настапот на Вимблдон претставува остварување на еден долгогодишен сон, но и дополнителен мотив за нови успеси во кариерата.

За време на средбата беше разговарано и за идните планови на Ѓорческа, како и за потребата од системска поддршка на индивидуалните спортови и создавање услови младите македонски спортисти да имаат можност да се развиваат и да настапуваат на највисоко светско ниво.

Во разговорот, министерот Ристoвски нагласи дека успехот на Лина Ѓорческа претставува силна инспирација за целата млада генерација спортисти во Македонија, особено во индивидуалните спортови, каде патот до врвот често подразбира години лични откажувања, огромна дисциплина и континуирана борба без доволна институционална поддршка.

Министерството за спорт останува силно посветено на поддршка на секој спортист кој со својата работа, посветеност и успеси достојно ја претставува Македонија на меѓународната сцена.