Некои маркети ја зголемиле маржата за 2 до 5% – Мицкоски: Тоа нема да се толерира

Контролите на Државниот пазарен инспекторат покажале дека некои маркети ја зголемиле маржата од 10 на 12-15 % овој јуни во споредба со јуни минатата година.

По промоцијата на нова воена опрема во касарната „Илинден“, премиерот Христијан Мицкоски денеска рече дека ќе ги повика на состанок за да ги преупреди дека тоа нема да се толерира.