Разбиена криминална мрежа за дрога – 23 лица приведени во 10 градови!

Во координирана акција на полицијата низ повеќе градови во државата, во текот на изминатото деноноќие се приведени вкупно 23 лица осомничени за поседување и дистрибуција на наркотични супстанции. Акцијата била спроведена на подрачјата на Скопје, Тетово, Гостивар, Куманово, Крива Паланка, Радовиш, Битола, Ресен, Прилеп и Кичево.

Според информациите од Министерството за внатрешни работи, кај дел од приведените лица дрогата била пронајдена при контроли на терен, додека кај други биле извршени претреси во нивните домови по судски наредби. Запленети се различни видови наркотични средства, меѓу кои марихуана, бела прашкаста и грутчеста материја, кокаин, хашиш, таблети, како и опрема за мерење.

Најголем број приведувања се регистрирани во Скопје, каде седум лица биле лишени од слобода. Кај нив полицијата пронашла различни форми на дрога, што укажува на повеќекратна злоупотреба и можни случаи на дистрибуција.

Во Тетово и Гостивар биле откриени случаи при кои кај осомничените била пронајдена марихуана и бела грутчеста материја, додека во Куманово полицијата запленила и таблети и црна тврда материја во два одвоени случаи.

Во Радовиш се евидентирани три приведувања, при што кај едно лице бил пронајден кокаин, а во друг случај бил откриен хашиш при контрола на возило на регионален пат. Во Битола се приведени две лица, додека во Ресен е откриена марихуана заедно со дигитална вага со траги од дрога.

Во Прилеп, при претрес во дом на 30-годишен жител, полицијата пронашла повеќе видови дрога и опрема за мерење, што дополнително укажува на можни активности поврзани со продажба. Во Кичево, пак, при контрола на возило се приведени три лица, а кај едно од нив е пронајдена бела прашкаста материја.

Од МВР соопштуваат дека по целосно документирање на сите случаи ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави против сите инволвирани лица.