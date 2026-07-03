Младинскиот оркестар на СУГС „Орце Николов“ освои првото место на престижниот Меѓународен натпревар за млади оркестри (IYMC) во Њујорк

Младинскиот оркестар при Средното училиште за гимназиско образование „Орце Николов“ од Скопје постигна впечатлив меѓународен успех, освојувајќи го првото место со почесни заслуги на престижниот Меѓународен натпревар за млади оркестри (IYMC) во Њујорк.

Со оваа победа, оркестарот не само што ја потврди својата висока музичка класа, туку доби и можност да ја претставува Република Македонија со самостоен концерт во Њујорк во септември 2026 година. Ова е без претерување историски момент за македонската култура и за младинската уметничка сцена во земјата.

Група млади музичари, просечно на возраст од 16 до 18 години, успеаја да ја пренесат автентичната македонска народна музика на една од најзначајните светски сцени, покажувајќи дека традицијата може успешно да се спои со современите музички стандарди.

Приказната за оркестарот започнува во 2024 година, кога група гимназијалци од „Орце Николов“ одлучиле да ја пополнат празнината во понудата на современо аранжирана македонска народна музика. Наместо да чекаат некој друг да го стори тоа, тие самите ја презеле иницијативата.

Во септември 2025 година, оркестарот официјално станал училишт

ен клуб, а денес брои 23 музичари и четири соработници – вкупно 27 учесници кои го подготвуваат патувањето во Њујорк. Шеф-диригент и главен аранжер е самиот ученик Марко Балоски.

Неговите аранжмани претставуваат уникатен спој на традиционалниот македонски фолклорен мелос со современите хармонски и ритмички структури. Така, познатите народни песни звучат свежо и привлечни за младата публика, без притоа да се изгуби нивната автентичност и емоционална длабочина.

„Нашата мисија е јасна – да го зачуваме македонското културно наследство преку жива, динамична интерпретација, а не преку статично чување во музеј“, велат од оркестарот.

Две години интензивна работа и континуирани успеси

Успехот во Њујорк не е случаен, туку резултат на системска и посветена работа.

Во изминатиот период оркестарот реализирал четири големи самостојни концерти под насловите „Звуците на Македонија во новогодишна хармонија“ и „Звуците на Македонија во пролетна хармонија“, кои добија одлични критики и силен прием кај публиката.

Покрај концертната активност, младите музичари покажале висока општествена свест, реализирајќи девет хуманитарни настапи во соработка со Црвениот крст, како и учество на бројни државни културни манифестации. Врв на домашните достигнувања е првата награда за најдобар средношколски оркестар на државниот натпревар одржан во мај 2026 година.

Проект од национален интерес

остувањето во Њујорк претставува проект од стратешко значење за културната дипломатија на Македонија. Со оглед на комплексноста на патувањето – транспорт на инструменти, логистика за 27 учесници (од кои поголемиот дел се малолетни) и високиот стандард на настапот – потребна е сериозна институционална поддршка.

Од оркестарот апелираат до надлежните институции да го препознаат проектот како национален интерес.

„Кога институциите застануваат зад младите таленти, тие испраќаат јасна порака дека успехот на овие средношколци е успех на целата држава“, апелираат од оркестарот.

Гордост и иднина

Со освоената награда во Њујорк, оркестарот на Гимназија „Орце Николов“ се етаблира како еден од најперспективните младински музички колективни во земјата. Нивниот успех покажува дека македонската младост не само што ја чува традицијата, туку знае и да ја развива и презентира на највисоко ниво.

Македонската народна музика наскоро ќе одекнува во Њујорк, а овие млади амбасадори на културата се подготвени да ја претстават својата земја со гордост, професионализам и искрена емоција.

Во овие видеа е приказната која заслужува да се слушне и да се поддржи – приказна за талент, посветеност и љубов кон македонската традиција која сега добива светски одѕив.