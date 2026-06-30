 Skip to main content
30.06.2026
Република Најнови вести
Вторник, 30 јуни 2026
Неделник

Селекторот на Мароко се жали дека играле во „црни ноќи“

Фудбал

30.06.2026

 Репрезентацијата на Мароко успеа да постигна голем успех со пласманот во осминафиналето откако ја елиминираше Холандија по изведување пенали. Исмаел Саибари го реализираше клучниот пенал, откако претходно Иса Диоп во судиското надополнување на вториот дел (90+1) постигна гол за изедначување.

Мароко ја стекна почитта на сите. Фудбалерите знаат дека милиони и милиони луѓе стојат зад нив. Игравме кога беше два часот наутро во Мароко и сигурни сме дека повеќето луѓе останаа будни. Тоа ви дава енергија да не се откажувате, да продолжите и да верувате во себе, изјави на прес конференцијата селекторот на Мароко Мохамед Уаби.

Мароко во осминафиналето ќе игра против Канада, а натпреварот ќе се игра во Хјустон

Поврзани вести

Фудбал  | 30.06.2026
Холандската полиција претепа марокански навивачи
Патувања  | 24.03.2026
На ова место можете да летувате за 270 евра, но блиску е до кризниот регион
Фудбал  | 18.03.2026
Maроко по два месеци стана шампион на Африка иако не победи