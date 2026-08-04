Средба Николоски- Варнс: Продолжуваме со продлабочување на соработката во сите области од заемен интерес

Средба со Никол Варнс, ВД амбасадор на Соединетите Американски Држави во Република Македонија, напиша на социјалните мрежи Александар Николоски.



Разговаравме за тековните инфраструктурни проекти, економската соработка и можностите за понатамошно продлабочување на стратешкото партнерство меѓу двете земји.

Владата е силно посветена на реализацијата на капиталните инфраструктурни инвестиции како значаен двигател на економскиот раст, регионалното поврзување и подобрувањето на квалитетот на живот на граѓаните.

Продолжуваме со продлабочување на соработката во сите области од заемен интерес, во духот на традиционалното пријателство и партнерство меѓу двете земји.