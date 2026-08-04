Рубио: Постигнат е напредок во разговорите со Иран и Оман за бродскиот транспорт низ Ормуска Теснина

Американскиот државен секретар Марко Рубио денеска изјави дека е постигнат напредок во разговорите со Иран и со Оман за низ Ормуска Теснина да поминуваат повеќе бродови.

– Постигнат е напредок во тие преговори, но сè уште нема конечно решение. Се надеваме дека тоа ќе се случи многу брзо, изјави Рубио.

Портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Багаи изјави дека преговорите со Оман се за замена на одделните северни и јужни рути со меѓукоридор што ги зема предвид интересите и безбедноста на двете крајбрежни земји.

Ормуска Теснина на најтесната точка е широка само околу 39 километри. Бидејќи Иран и Оман тврдат дека имаат зона од 12 наутички милји (околу 22,2 километри), територијалните води на двете крајбрежни држави се преклопуваат. Во регионот нема меѓународни води.