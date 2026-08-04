Придржувајте се до препораките, без поголема потреба да не се излегува од 11-17 часот

Над 200 повици на дневно ниво поради високите температури.
Од Институтот за јавно здравје апелираат граѓаните да ги почитуваат препораките, а особено да внимаат лицата над 60 години, бремените жени, децата, работниците на отворено, како и лицата со хронични заболувања
Институт за јавно здравје
Препораки за заштита од топлото време
-Избегнувајте директно изложување на сонце.
-Носете светла и лесна облека.
-При неопходен престој на отворен простор во овој период, најдете можност за почести одмори под сенка и избегнувајте директен престој на сонце.
-Внесувајте умерена количина храна. Избегнувајте масна и висококалорична храна како и храна која содржи голема количина на шеќер.
-Внесувајте доволно течности во текот на целиот ден.
-Кога сте во паркирано возило, отворете го прозорецот со цел да овозможите вентилација. Целосно затворените возила стануваат многужешки. Не оставајте никого во возилото!
-За сите промени во здравствената состојба, задолжително да го консултираат својот матичен лекар.
Здравствените власти советуваат да не се зема самоиницијативно терапија.
Претходно, во јуни СЗО соопшти дека над 1 300 лица починале како последица од топлотниот бран низ Европа, а околу 150 милиони лица живеат во услови на екстремни горештини.