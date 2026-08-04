Придржувајте се до препораките, без поголема потреба да не се излегува од 11-17 часот

Над 200 повици на дневно ниво поради високите температури.

Од Институтот за јавно здравје апелираат граѓаните да ги почитуваат препораките, а особено да внимаат лицата над 60 години, бремените жени, децата, работниците на отворено, како и лицата со хронични заболувања

Институт за јавно здравје

Препораки за заштита од топлото време

-Избегнувајте директно изложување на сонце.

-Носете светла и лесна облека.

-При неопходен престој на отворен простор во овој период, најдете можност за почести одмори под сенка и избегнувајте директен престој на сонце.

-Внесувајте умерена количина храна. Избегнувајте масна и висококалорична храна како и храна која содржи голема количина на шеќер.

-Внесувајте доволно течности во текот на целиот ден.

-Кога сте во паркирано возило, отворете го прозорецот со цел да овозможите вентилација. Целосно затворените возила стануваат многужешки. Не оставајте никого во возилото!

-За сите промени во здравствената состојба, задолжително да го консултираат својот матичен лекар.

Здравствените власти советуваат да не се зема самоиницијативно терапија.

Претходно, во јуни СЗО соопшти дека над 1 300 лица починале како последица од топлотниот бран низ Европа, а околу 150 милиони лица живеат во услови на екстремни горештини.