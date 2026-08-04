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04.08.2026
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Вторник, 4 август 2026
Неделник

37. Ликовна колонија Галичник од 12 август

Култура

04.08.2026

37. ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ГАЛИЧНИК
ГАЛИЧНИК КАКО МЕДИУМ

📍 Галичник
📅 12–19 август 2026

Постојат места што инспирираат уметност. Но постојат и ретки места што самите стануваат уметност. Таков е Галичник.

Веќе 37 години, Ликовната колонија Галичник претставува една од најреномираните традиционални меѓународни уметнички колонии во Македонија. Со повеќе од 400 уметници од земјата и од светот, богата колекција на современа уметност и авторски кураторски концепти, таа одамна прерасна во препознатлива платформа за современа визуелна уметност и меѓународна културна размена.

Годинешен концепт: „Галичник како медиум“

Во 2026 година, Галичник не е само место каде што престојуваат уметниците. Тој станува медиум.

Планината, камената архитектура, светлината, тишината, традицијата, локалната заедница и колективната меморија стануваат активни учесници во процесот на создавање. Наместо да создаваат дела во Галичник, уметниците ќе создаваат со Галичник.

Учесници 2026

🇷🇸 Нина Тодоровиќ
🇭🇷 Зденко Бужек
🇽🇰 Арт Чибукчиу
🇦🇹 Клеменс Гахтер
🇻🇳🇳🇱 Фук Нгујен
🇷🇸 Предраг Терзиќ
🇧🇬 Радостин Седевчев
🇯🇵 Сами Каваниши
🇲🇰 Елпида Хаџи-Василева
🇲🇰 Кристина Пулејкова

Отворена програма за посетители

📅 14–15 август – презентации и разговори со уметниците

📅 16 август – традиционална креативна работилница за деца

Ги покануваме сите љубители на современата уметност, културата и Галичник да бидат дел од ова единствено искуство, да ги запознаат уметниците и одблиску да го проследат процесот на создавање на новите дела.

Ликовната колонија „Галичник“ не создава само уметнички дела. Таа создава нови идеи, професионални соработки, културна меморија и трајни врски меѓу луѓето, местото и современата уметност.

Галичник не е само место. Тој е медиум.