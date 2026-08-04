37. Ликовна колонија Галичник од 12 август

37. ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ГАЛИЧНИК

ГАЛИЧНИК КАКО МЕДИУМ

Галичник

12–19 август 2026

Постојат места што инспирираат уметност. Но постојат и ретки места што самите стануваат уметност. Таков е Галичник.

Веќе 37 години, Ликовната колонија Галичник претставува една од најреномираните традиционални меѓународни уметнички колонии во Македонија. Со повеќе од 400 уметници од земјата и од светот, богата колекција на современа уметност и авторски кураторски концепти, таа одамна прерасна во препознатлива платформа за современа визуелна уметност и меѓународна културна размена.

Годинешен концепт: „Галичник како медиум“

Во 2026 година, Галичник не е само место каде што престојуваат уметниците. Тој станува медиум.

Планината, камената архитектура, светлината, тишината, традицијата, локалната заедница и колективната меморија стануваат активни учесници во процесот на создавање. Наместо да создаваат дела во Галичник, уметниците ќе создаваат со Галичник.

Учесници 2026

Нина Тодоровиќ

Зденко Бужек

Арт Чибукчиу

Клеменс Гахтер

Фук Нгујен

Предраг Терзиќ

Радостин Седевчев

Сами Каваниши

Елпида Хаџи-Василева

Кристина Пулејкова

Отворена програма за посетители

14–15 август – презентации и разговори со уметниците

16 август – традиционална креативна работилница за деца

Ги покануваме сите љубители на современата уметност, културата и Галичник да бидат дел од ова единствено искуство, да ги запознаат уметниците и одблиску да го проследат процесот на создавање на новите дела.

Ликовната колонија „Галичник“ не создава само уметнички дела. Таа создава нови идеи, професионални соработки, културна меморија и трајни врски меѓу луѓето, местото и современата уметност.

Галичник не е само место. Тој е медиум.