„ТејстАтлас“ ја прогласи Охридската пастрмка за најдобра во светот

Познатата гастрономска платформа „ТејстАтлас“ (TasteAtlas) ја прогласи Охридската пастрмка за најдобра во светот на својата најнова ранг листа за оваа вкусна риба, на која се осум видови од целиот свет.

Според истиот извор, станува збор за најценетата пастрмка во светот, салмонидна риба која е ендемичен вид и живее во Охридското Езеро, кое го делат Република Македонија и Албанија, а може да се најде и во реките кои се поврзани со езерото.