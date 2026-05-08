Рубио: Во наредните часови очекувам Иран да презентира сериозен предлог

Американскиот државен секретар Марко Рубио денеска изјави дека очекува Иран во следните часови да претстави сериозен предлог за прекин на огнот.

Тој по средбите во Рим со италијанската премиерка Џорџа Мелони и министерот за надворешни работи Антонио Тајани, наведе дека „очекува конкретни потези во наредните часови“, нагласувајќи дека Иран е поделен, но оти се надева на сериозна понуда.

Ќе видиме што ќе се случи, очекувам развој на настаните во наредните часови – истакна Рубио.

Тој потенцира дека западните држави мора да ги штитат своите економски интереси и ја нагласи важноста од слободна пловидба и поморската безбедност на клучните меѓународни правци, како и завршување на војната во Украина.