28.05.2026
Националниот џез оркестар за првпат во Струмица – отворање на JAZZ STReam Festival

На 4 јуни, со почеток во 20:00 часот, во Големата сала на Центарот за култура „Антон Панов“ во Струмица, ќе се одржи концерт на Националниот џез оркестар, со кој ќе биде отворено првото издание на JAZZ STReam Festival.

Публиката ќе има можност да ужива во моќниот звук на биг бенд оркестарот во живо, под диригентство на маестро Џијан Емин.

Ова ќе биде прво гостување на Националниот џез оркестар во Струмица и почеток на JAZZ STReam Festival – нов фестивал што ќе донесе квалитетна џез програма и свежа музичка енергија во градот.

Концертот е со бесплатен влез, а билетите може однапред да се резервираат преку:
https://antonpanov.mk/

