 Skip to main content
28.05.2026
Република Најнови вести
Четврток, 28 мај 2026
Неделник

Концерт на први јуни по повод 60 години постоење на Факултетот за музичка уметност

Култура

28.05.2026

Фрипик

Во чест на значајниот јубилеј – 60 години постоење на Факултетот за музичка уметност – Скопје, во рамките на концертната серија „ФМУ – 60 години“, ќе се одржи свечен концерт на студентите на Факултетот за музичка уметност.

Овој значаен културен настан се реализира со финансиска поддршка од Министерството за култура и туризам и под покровителство на Претседателката на Република Македонија, проф.д-р Гордана Сиљановска – Давкова, потврдувајќи ја важноста на музичката уметност, образованието и негувањето на културните вредности.

Концертот ќе се одржи на 1.6.2026год. во салата на Музејот на македонската борба за самостојност – Скопје, со почеток во 20:00 часот, каде публиката ќе има можност да ужива во внимателно подготвена музичка програма во изведба на младите уметници – студентите на ФМУ, кои преку својот талент, посветеност и уметнички израз го продолжуваат богатото музичко наследство на институцијата.

Поврзани вести

Култура  | 27.05.2026
Концерт „Виенска фантазија“ во Филхармонија со солистот Шкељзен Доли
Култура  | 27.05.2026
„Една ноќ под ѕвездите“: „Танец“ и „Ладо“ со заеднички концерти под отворено небо во Битола и Скопје
Сцена  | 26.05.2026
На 31 јули во Охрид: Ареа со голем солистички концерт во Антички театар