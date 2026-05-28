До 15 јуни производителите на вино можат да аплицираат за финансиска поддршка на инвестициите. Ова го овозможуваат законските измени кои вчера стапија во сила, а денеска беа промовирани пред претставниците на винариите. Лимитот на поддршката е до еден милион евра во наредните пет години.

Ова е историски ден за Македонија, бидејќи прв пат откако постои Законот за финансиска поддршка на инвестициите, производителите на вино во рефус или винариите имаат можност да аплицираат и да користат финансиска помош од страна на државата. Тие досега беа исклучени со стариот Закон како акцизна стока, меѓутоа акцизата е 0 проценти. Имајќи предвид дека производството на вино е стратешка култура и бренд на Македонија надвор од земјава и секаде на светските пазари, Владата и премиерот оценија дека би било добро државата да придонесе со ваква финансиска поддршка, да ги поддржиме винските компании во Македонија да произведуваат подобро, поквалитетно и поконкурентно вино за домашниот и светскиот пазар – изјави заменик-министерот за економија и труд, Марјан Ристески.

Со измените, покрај тоа што се опфатени винариите, продолжен е и рокот за аплицирање.

Ова е сторено во интерес на винариите и сите производни капацитети во Македонија кои треба да ги искористат финансиските средства предвидени со Законот за финансиска поддршка на инвестициите. Досега рокот беше до 31 мај, но со измените е продолжен до 15 јуни. Значи, ќе можат да аплицираат до 15 јуни. Сакам да ги повикам сите производни компании, производители на вино во Македонија, да ја посетат веб-страницата на Министерството за економија и труд, да ги подготват документациите и доколку нивните документации се комплетни, да влезат во процедура за доделување средства за поддршка на нивните инвестиции – истакна заменик-министерот.

Директорката на здружението „Вина од Македонија“, Елена Младеновска – Јеленковиќ рече дека и покрај максималните напори за промоција на македонското вино, неопходна беше вистинска поддршка за винариите.