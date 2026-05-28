Професорот Игор Јанев со големо откритие за вселената, потврдено и од ЦЕРН

Проф. д-р Игор Јанев доби меѓународно признание за неговото големо откритие за вселената. Објавувањето во астрофизичкото списание на Американското астрономско друштво отвори нови дебати за темната енергија и границите на универзумот.

Научниот труд на проф. д-р Јанев за метадијалектиката и нејзиното можно влијание врз физиката на темната енергија и темната материја е објавен во водечкото списание на Американското астрономско друштво (AAS) со висок фактор на влијание во областа на астрофизиката – „Американ џурнал оф пленетари енд спејс сајенс“ (American Journal of Planetary and Space Science).



Во трудот, Јанев разработува нов пристап кон разбирањето на темната енергија и границите на универзумот, при што за првпат во историјата на физиката, космолошката константа е поставена како временски зависна величина: Λ = Λ(t).

Според Јанев, ова отвора нови перспективи за толкување на космолошките процеси и природата на квантниот вакуум.

