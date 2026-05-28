 Skip to main content
28.05.2026
Република Најнови вести
Четврток, 28 мај 2026
Неделник

Последниот филм на Годар за затворањена 16. Филозофски филмски фестивал

Филм

28.05.2026

Филозофски филмски фестивал

Со прогласување на добитниците на наградите „Златен був“ за најдобар долгометражен и краткометражен филм од жири и од публика, како и на специјалното признание „Стефан Сидовски-Сидо“, во МКЦ вечер ќе биде спуштена завесата на 16. издание на Филозофскиот филмски фестивал.

Годинешното жири го сочинуваа домашни и меѓународни познавачи на филмот и филозофијата: Габриеле Зиндлер (скрипт-експерт, Австрија), Адријано Ерколани (филозоф и новинар, Италија) и Катерина Колозова (филозофина).

За затворањето е предвидена проекцијата на кинематографскиот тестамент на Жан-Лик Годар, односно краткиот филм „Сценарија“ и придружното „Експозе“. Првиот дел, „Сценарија“ (18 мин.), е самото дело и ги истражува битието и падот преку фрагментирани белешки, слики и звуци, кулминирајќи со автопортрет на самиот Годар, кој оголен на својот кревет препишува текст од Сартр. Вториот дел, „Експозе за филмот што го најавува филмот ’Сценарија‘“ (36 мин.) – и кој всушност хронолошки му претходи на „Сценарија“ – нè воведува директно во интимата на неговиот креативен процес, каде што Годар, размислувајќи „со своите раце“, смирено го елаборира својот визуелен ракопис.

Сето ова ќе се заокружи со пригоден коктел и концерт на бендот „Кокиче“ во чиј состав се: Филип Методиев, Раде Биковски, Мартин Џорлев и Дарио Циевски.

Филозофскиот филмски фестивал годинава по јубилеен десети пат институционално е поддржан од Агенцијата за филм на Република Македонија.

Поврзани вести

Филм  | 26.05.2026
Филозофски филмски фестивал продолжува и неделава
Филм  | 22.05.2026
Со „Друг крај“ и „Галактик ефенди“ започна 16. Филозофски филмски фестивал
Филм  | 07.05.2026
16. издание на Филозофски филмски фестивал од 21-28 мај во МКЦ