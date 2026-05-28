Joрданец се послужил со картичката на Џони Деп, актерот не ни забележал одлив

Јордански државјанин е уапсен во Унгарија под сомнение дека злоупотребил банкарски податоци на актерот Џони Деп и потрошил повеќе од 600.000 евра од неговата сметка, објавува британскиот таблоид „Дејли меил“. Актерот наводно не забележал дека неговите пари исчезнуваат со години, сè додека банката не регистрирала голем број сомнителни трансакции и не започнала истрага.

Истрагата ги одвела истражителите до маж кој живеел во изнајмен стан во Будимпешта, каде што на крајот бил уапсен.

Унгарската полиција тврди дека осомничениот, на возраст од 27 години, користел украдени податоци од кредитна картичка за онлајн купувања и резервации за сместување.

Според досегашните информации, дури 308 поединечни трансакции, чија вкупна вредност надминува околу 620.000 евра, се под истрага.

Унгарските истражители велат дека случајот е отворен на почетокот на годината откако американска финансиска институција ја известила канцеларијата на ФБИ во Унгарија за сомнителни плаќања од сметка на клиент.

Подоцна беше утврдено дека сметката му припаѓа на Џони Деп, кој, според извештаите во медиумите, не забележал голем број трансакции направени помеѓу јануари 2024 и декември 2025 година.

Полицијата ги следеше трагите преку IP адреси, е-пошта сметки и унгарски телефонски број што се користеше за резервации платени со спорната картичка.

За време на претресот на станот, беа запленети електронски уреди за кои истражителите веруваат дека биле користени во измамата.

Дополнително, во станот беа пронајдени супстанции за кои се сомневаше дека се наркотици, а против осомничениот беше покрената дополнителна постапка за евентуално поседување дрога.

Истражителите тврдат дека уапсеното лице ги негира обвиненијата, но сепак е притворено.

Полицијата сега се обидува да утврди како се компромитирани податоците за картичката, со можни сценарија, вклучувајќи кражба на податоци, протекување на информации или претходни компромитирани онлајн купувања.

Џони Деп е чест посетител на Будимпешта во последните години за филмски проекти. Унгарската полиција соопшти дека истрагата е во тек и дека може да се извршат дополнителни апсења.