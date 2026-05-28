Поради „страв“ не му застанал на полицајците, бегајжи завршил на кров

Вчера во 13:30 часот во СВР Тетово, Ф.И.(36) од Тетово пријавил дека околу 05:30 часот на ул.„29 Ноември“ во Тетово,

патничко возило „фолксваген голф“ удрило во неговото возило „пежо 607“ со тетовски регистарски ознаки и подоцна го следело низ градот.

Според пријавеното, така бегајќи од возилото, на крстосницата помеѓу ул.„Видое Смилевски Бато и „29 Ноември“ забележал службено возило на МВР со вклучени ротациони светла зад него, но поради страв не застанал, туку продолжил кон новиот пат за село Порој, каде што изгубил контрола и се превртел на кров.

СВР Тетово презема мерки за расчистување на случајот, велат оттаму.