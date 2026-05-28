Криза во Лејкерси, се отпуштаат вработени

Раководството на Лос Анџелес лејкерс извести повеќе од 10 вработени за нивните отпуштања како дел од реорганизацијата, објави ESPN, повикувајќи се на клупски извор.

Отпуштањата опфатиле различни сектори, вклучувајќи маркетинг, тимски комуникации, содржина и корпоративни партнерства.

Продажбата на Лејкерс на бизнисменот Марк Волтер за 10 милијарди долари беше одобрена од Одборот на гувернери на НБА во октомври 2025 година. Пред ова, тимот беше во сопственост на семејството Бас речиси 50 години.

Во последните месеци, франшизата веќе претрпе значајни промени во својата деловна единица. Лон Розен беше назначен за претседател на деловните операции, заменувајќи го долгогодишниот претседател Тим Харис. Мајкл Спетнер е поставен за главен директор за стратегија и развој, а Рајан Кантор како потпретседател на глобалните партнерства.

Во плејофот на НБА за сезоната 2025-26, Лејкерси загубија од Оклахома Сити во четвртфиналето (0:4 во серијата).