Хрисохоидис: За новиот систем на границите добив поплаки од моите колеги од Македонија и Србија, но за жал мора да се имплементира

Многу ми е жал, но треба да ја имплементираме европската легислатива, бидејќи Европската комисија инсистира на целосна примена, посочи министерот за заштита на граѓаните на Грција Михалис Хрисохоидис говорејќи за системот за биометриска регистрација на државјани на трети земји на граничните премини и нагласи дека за ЕЕС системот „добил поплаки од неговите колеги од Македонија и Србија“, јави дописничката на МИА од Атина.

Министерството за заштита на граѓаните е надлежно за полицијата во Грција, како и за контролите на граничните премини, а од Халкидики, каде што одржа состанок во пресрет на летната сезона, Хрисохоидис се осврна и на ЕЕС системот и рече дека прашањето со биометриската регистрација на границите има два аспекти, едниот е самиот процес, а другиот, застарената грчка инфраструктура.

– Знам дека има поплаки. Имам добиено поплаки и од моите колеги од Македонија и Србија. Станува збор за прашање што има два аспекти. Првиот се однесува на новиот начин на влез во земјите на Европската Унија, т.н Entry-Exit систем. Многу ми е жал, но треба да ја имплементираме европската легислатива и, многу ми е жал, што сето ова во првата фаза предизвикува доцнење, кое не се должи на недостиг на персонал, а и да постои празно место дури и на еден полицаец, ќе се пополни. Но, проблемот, повторувам, е двоен: прво, процедурите што бараат некое време и не можеме да ги прескокнеме, бидејќи Европската комисија инсистира на целосна примена, што значи дека секој државјанин од трета земја, како и полицаецот што го контролира, треба да потроши неколку секунди или минути. А второ, за жал, како што веќе знаете, нашата инфраструктура, реално е застарена и треба обновување, објасни Хрисохоидис.

Додаде дека веќе се гради новиот граничен премини Кипи (кон Турција), посочувајќи дека новите инфраструктури ќе го олеснат проблемот.

За време на состанокот бил претставен и оперативниот план за туристичката сезона, кој предвидува дополнително засилување на полициските сили во сите сектори, како и во сообраќајната полиција и соопшти дека во пресрет на летото полициските единици на Халкидики ќе се зајакнат со околу 200 полицајци, со цел „дополнително зајакнување на чувството на безбедност кај граѓаните и кај милионите посетители кои се очекуваат во текот на летниот период“.

– Сите служби целосно да ги покријат своите потреби, 24 часа дневно, цела недела, во текот на сите месеци кога ќе има зголемен број посетители во регионот – рече министерот.