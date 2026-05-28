Синер испадна од Ролан Гарос, се отвори шанса за Ноле

Италијанецот Јаник Синер од 6:3, 6:2, 5:1 до пораз, Хуан Мартин Черундоло го постигна најголемиот триумф во својата кариера и ја прекина победничката серија на Јаник Се чинеше дека нема да има проблеми за Јаник Синер во втората рунда. Имаше два сета до крајот, двоен брејк во третиот сет и се движеше кон победа, сè додека сончевиот удар не му го зеде данокот. Му се слоши во третиот сет, кога му беше даден медицински тајм-аут поради грчеви, иако рече и дека му се врти главата. Кога не е пријавена повреда, тогаш не може да се побара медицински тајм-аут, ниту за грчеви, ниту ако некој треба да оди во тоалет или е болен. Не можеше да стои на нозе неколку минути, дури му беше дозволено да го напушти теренот, што веднаш предизвика голема дебата.

Сите играчи добиваат ист третман, освен светскиот број еден. Сите играат на жештина, сите се онесвестуваат, само нему му е дозволено да оди под клима уредот… Не го примија добро ниту аналитичарите и поранешните тенисери, кои веднаш пукаа кон судијата и супервизорот, така што Италијанецот беше нападнат дури и кога му се слоши.