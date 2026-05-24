Синер главен фаворит на Ролан Гарос

Најдобриот светски тенисер Јаник Синер пред новинарите беше според договорените 15 минути.

– Да видиме како ќе реагираат и другите Гренд слем турнири, а потоа ќе донесеме одлука. Немаме ништо против Вас новинарите. Среќни сме дека ги извршуваме своите обврски, само сега ги ограничивме – временски. Не зборуваме за наградниот фонд, туку за пензиите, а тоа е важна тема. Не знаеме кога почнуваат Гренд слем турнирите, три од четири почнуваат во недела, сакаме малку и за тоа да зборуваме, изјави Синер на пресот пред Ролан Гарос.

Во отсуство на Карлос Алкараз, италијанскиот тенисер е прв фаворит за освојување на пехарот оваа година.