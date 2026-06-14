Мицкоски: Се бориме за фабрика повеќе и добро платени работни места

Се бориме за фабрика повеќе која ќе извезува и ќе го зголеми нашиот БДП и добро платени работни места, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски, кој во во изминатите два дена беше во работна посета на Турција, каде присуствуваше на Бизнис форум и со владин тим пред турските бизнисмени ги претставија потенцијалите на македонската економија.

Мицкоски, на новинарско прашање што им нудиме на турските бизнисмени, потенцираше дека евтина работна сила за потенцијалните инвеститори е стереотип од минатото и оти сега не го нудиме тоа, туку работници и човечки потенцијал кој придонесува за БДП и за бизнисите.