Уапсен маж кој ја навредувал делегацијата во Ташмаруништа

ОВР Струга поднесе кривична пријава против С.Г.(52) од Струга поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „насилство“ по чл.386 став.5 од Кривичниот законик, соопшти денеска МВР.

Тој, на 02.08.2026 во 14:15 часот, во струшкото село Ташмаруништа бил лишен од слобода, по претходна пријава дека упатувал вербални навреди кон јавни лица, присутни на настан за одбележување на 2 Август, велат од полицијата.

По повод големиот македонски празник Илинден, традиционално свежо цвеќе кај споменикот на Ташмаруниште положи делегација предводена од премиерот и претседател на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, кој и годинава им оддаде почит на илинденците и на сите кои со својата жртва ги вградија темелите на македонската државност и слобода.