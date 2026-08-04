Фудбалските легенди го испратија Франко Барези

Во базиликата Свети Амброзиј, за време на збогувањето со познатиот капитен на Милан, се менуваа длабока тага и огромна почит кон човекот кој одбележа цела една ера, а многу емотивен гест направи познатиот црногорски ас Дејан Савиќевиќ.

Познатиот „Гениј“ дојде да му оддаде последна почит на својот поранешен соиграч и лидер од најславните денови на „росонерите“. Савиќевиќ пристигна во друштво на своите поранешни клупски соиграчи, а најимпресивниот момент се случи кога, заедно со Даниел Масаро, гордо ја разви белата капитенска лента со бројот 6 и потписот на Барези пред новинарите.