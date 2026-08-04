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04.08.2026
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Неделник

Де Брујне сепак останува во Наполи

Фудбал

04.08.2026

Белгискиот репрезентативен играч од средниот ред, Кевин Де Брујне ќе остане во Наполи за сезоната 2026/27, објави новинарот Саша Таволиери на социјалната мрежа Икс.

Според Таволиери, 35-годишниот Белгиец, по разговорот со своето семејство, одлучил да не го менува клубот и ќе продолжи да игра за клубот од Наполи. Медиумите претходно објавија интерес за фудбалерот од Интер Мајами.

Тековниот договор на Де Брујне со Наполи важи до 2027 година. „Трансфермаркт“ ја проценува неговата вредност на осум милиони евра.

Во сезоната 2025/26, Де Брујне одигра 21 натпревар во сите натпреварувања, постигнувајќи пет гола и четири асистенции. 

На Светското првенство во 2026 година, тој постигна еден гол во пет натпревари.

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