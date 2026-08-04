Колку е солено Егејското, Јадранското и Црното Море?

Кога ќе влезете во море, веројатно сте забележале дека во некои мориња полесно се плови, а по капењето кожата останува „солена“. Причината е различната концентрација на сол во водата, односно салинитетот.

Според океанографските податоци, Егејското Море е најсолено од трите најпосетувани мориња на Балканот. Во просек содржи 38 до 39 грама сол на еден литар вода, што е типично за источниот Медитеран, каде испарувањето е големо, а дотокот на слатка вода е мал.

Јадранското Море е веднаш зад него, со просечна соленост од 37 до 38 грама сол на литар вода. Во јужниот дел соленоста е поголема, додека на север е нешто пониска поради влијанието на реките што се влеваат во морето.

Најмалку солено е Црното Море, кое содржи околу 17 до 18 грама сол на литар вода – речиси двојно помалку од Егејското и Јадранското. Причината е што во него се влеваат големи реки како Дунав, Днепар и Дон, кои внесуваат огромни количества слатка вода.

Разликата во соленоста влијае и на чувството при пливање. Во посолените мориња телото полесно лебди, додека во Црното Море тоа е нешто потешко. Соленоста има важна улога и за морскиот екосистем, бидејќи од неа зависат многу растителни и животински видови.

Редослед по соленост:

Егејско Море – 38–39 г/л

Јадранско Море – 37–38 г/л

Црно Море – 17–18 г/л