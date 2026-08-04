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Бернардо Силва искрен: Беше невозможно да се одбие Реал Мадрид

Фудбал

04.08.2026

Фудбалерот од средниот ред на Реал Мадрид, Бернардо Силва, призна дека не се двоумел ниту секунда кога ја добил понудата од мадридскиот клуб.

Многу пати сум играл против Реал Мадрид и секој пат ја чувствував величината на клубот. Играњето на Сантијаго Бернабеу е нешто посебно, овој стадион е навистина импресивен. Кога ја добив понудата од Реал, беше невозможно да се одбие. Не се двоумев ниту секунда. Близината со семејството, близината со Португалија и споделувањето слична култура исто така играа улога. Но, можноста да се игра за најголемиот клуб во историјата на фудбалот, за што сведочат неговите трофеи, е вистинска привилегија. Многу сум среќен, изјави Силва за клупскиот сајт на Реал Мадрид.

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