Вучиќ праваше скара во дедовата куќа

Додека подготвувал скара со мештаните, Вучиќ раскажал приказна и дал детали за жената за која најмногу се врзал.

Таа ме сакаше најмногу, бидејќи се родив неколку месеци откако го загуби синот. Нејзиниот син беше повисок од мојот татко, згоден и, нели, Пеѓе, беше ваков, најзначајниот човек. Не можете да замислите каков човек беше: возел мотор, паднал на глава, бил убиен. И потоа, по целата трагедија од целиот нејзин живот, низ што поминала, од целото нејзино семејство, убивање, прогон, сè друго, го загубила синот.

Претседателот на Србија рекол дека се родил неколку месеци потоа и затоа го сакала.