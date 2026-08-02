Мицкоски не го заборава Ташмаруништа: Го продолжуваме патот со одговорност, единство и љубов кон Македонија

Премиерот и претседател на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски денеска заедно со генералниот секретар на партијата Драган Ковачки и со заменик-министерот за правда Ален Деребан положи цвеќе пред спомен-обележјето на хероите од илинденската епопеја во село Ташмаруништа.

Илинден не е само спомен на славното минато, туку и трајна обврска да ја чуваме, развиваме и сакаме нашата татковина. Со благодарност кон хероите и со почит кон нивното дело, го продолжуваме патот со одговорност, единство и љубов кон Македонија, напиша премиерот Мицкоски на Фејсбук.

Во објавата, премиерот посочува дека денес им се оддава почит на илинденците и на сите кои со својата жртва ги вградија темелите на македонската државност и слобода.

И заменик-министерот за правда со порака да не се заборават сите оние кои го трасирале патот по кој денес чекориме.