Tројцата нè поврзува и академската професија, којашто секогаш отвора простор за содржаен и аргументиран дијалог, вели Давкова по средбата со Мацут и Мицкоски

Претседателката Гордана Сиљановска – Давкова денеска во вила „Билјана“ во Охрид остварила средба со српскиот премиер Ѓуро Мацут.

Во вилата „Билјана“ се сретнав со српскиот премиер, проф. д-р Ѓуро Мацут, придружуван од македонскиот премиер проф. д-р Христијан Мицкоски. Особено ми беше драго што, покрај политичките функции, тројцата нè поврзува и академската професија, којашто секогаш отвора простор за содржаен и аргументиран дијалог – наведува претседателката во објава на Фејсбук.

Сиљановска – Давкова посочува дека размениле мислења за актуелните регионални, европски, и меѓународни прашања, со особен осврт на претстојниот Самит на процесот Брдо-Бриони, којшто во ноември ќе се одржи во Охрид.

Претседателката во објавата додава дека ја истакнале и важноста од негување на добрососедските односи и соработка.

Домаќин на посетата на српскиот премиер е претседателот на Владата Христијан Мицкоски. Како што беше посочено, фокусот на разговорите ќе бидат натамошното унапредување на политичкиот дијалог и продлабочувањето на економската соработка меѓу двете земји.