Очекувам истрагата за Гостивар да биде проширена, вели Мицкоски

​Имавме несовесно работење на вработени од Јавното претпријатие „Водовод“ коишто директно со цевки и пумпи вода од река префрлеле во главниот резервоар. За тоа Обвинителството постапуваше и постапува и веќе имаме лица коишто се обезбедени, сослушани. Очекувам да имаме и проширување во истрагата. Одговорноста е лоцирана и се преземаат мерки, веќе е обезбедена техничка вода за користење. Ова го изјави премиерот Христијан Мицкоски одговарајќи на новинарски прашања при посетата на Дебар.

Во однос на обвинувањата од опозицијата дека хиперлорирањето не го прават стручни лица, тој кажа дека во моментот се случува процес на хиперхлорирање којшто го вршат експерти од Јавното претпријатие „Водовод“ Скопје.

Исто така во Собрание покажавме документи во минатото кога ниту Министерството за здравство во Владата на СДСМ и ДУИ, ниту Агенцијата за храна и ветеринарство, ниту било која институција постапувала по информациите коишто се добиени како резултат на мерењата каде што во стотици и илјадници случаи во речиси сите мерни места во неколку општини е констатирано дека параметрите и микробиолошки, но и според квалитетот на водата, не соодветствуваат на законски дозволените норми. И никој ништо не превземал, туку оставиле буквално луѓето да го консумираат тоа и да има последици во процесот на консумирање- рече Мицкоски.

Премиерот нагласи дека секој ден се земаат разни примероци, се испитуваат истите и оти според него одиме кон ситуација кога можеби за првпат во последните децении во Гостивар граѓаните ќе можат да користат вода за пиење којашто ќе е бактериолошки исправна.

Потсети дека обезбедиле вода за пиење за гостиварци и се заблагодари на сите општествено одговорни лица и компании коишто се приклучиле на оваа акција и тие донирале.