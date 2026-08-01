Бурен почеток на месецот, потоа и љубовен колапс – августовски хороскоп по датуми

Magnific

Август 2026 година, според астролозите, ќе биде исклучително динамичен период во кој настаните ќе се одвиваат побрзо отколку што многумина очекуваат. Месецот носи силни емоционални осцилации, неочекувани пресврти и можност за затворање на стари поглавја за да се направи место за нови почетоци.

Првите недели од август ќе бидат особено обележани со зголемени тензии и потреба од претпазливост, додека втората половина од месецот ќе донесе повеќе можности за напредок, решавање на важни прашања и донесување долгорочни одлуки.

Бурен почеток на месецот

Првите денови од август ќе се одвиваат под предизвикувачки астролошки влијанија, што би можело да ги направи многумина понервозни, импулсивни и чувствителни на надворешни околности. Астролозите веруваат дека овој период ќе ги зголеми тензиите и на лично и на глобално ниво, поради што советуваат дополнителна грижа при донесување важни одлуки.

Венера носи рамнотежа од 6 август

Од 6 август, Венера влегува во знакот на Вага, каде што се чувствува особено силна. Овој транзит би можел да донесе поголема хармонија во љубовните врски, полесна комуникација и поголема желба за компромис.

Поволен период е за решавање на недоразбирања, обновување на раскинати врски, но и за уредување на домот, уживање во уметноста и сè што носи чувство на убавина и мир.

Во текот на 6 и 7 август, поволните аспекти помеѓу Сонцето и ретроградниот Сатурн ќе ви помогнат да ги завршите долгоочекуваните задачи.

Многумина ќе имаат можност да:

решат стари деловни обврски,

обноват контакти со луѓе од минатото,

завршат проекти што претходно ги одложиле,

вратат трудот вложен во претходните месеци

9 август – ден на нови идеи

Марс што влегува во знакот на Рак на 9 август и ќе ја насочи енергијата кон семејството, домот и личната безбедност.

На истиот ден, поволните аспекти на Меркур, Венера и Уран би можеле да донесат:

неочекувани деловни понуди,

инспиративни идеи,

успешни преговори,

важни вести,

технолошки и креативни случувања

Астролозите го издвојуваат овој датум како еден од најперспективните во август за започнување нови проекти.

Затемнувањето на Сонцето отвора ново поглавје

Еден од најзначајните астролошки настани во месецот ќе биде затемнувањето на Сонцето на 12 август во знакот на Лав.

Според астролошките толкувања, затемнувањата често означуваат крај на еден животен циклус и почеток на нов. Затоа многумина би можеле да донесат одлуки во средината на август што ќе влијаат на следните месеци или дури години.

Ова е периодот кога вреди да се обрне внимание на нови можности, важни состаноци и интуиција.

Средината на август е погодна за зделки

Од 13 до 16 август се очекува поволен период за:

потпишување договори,

решавање административни проблеми,

патување,

образование,

положување испит,

проширување на деловни контакти

Особено ќе имаат корист оние кои планираат да соработуваат со странство или да започнат нови деловни проекти.

Претпазливост од 16 до 18 август

Во овој период, астролозите советуваат дополнителна претпазливост бидејќи може да има погрешни проценки, недоразбирања и избрзани одлуки.

Се препорачува:

да не верувате во сè што ќе чуете,

внимателно да ги проверите информациите,

да избегнувате ризични финансиски одлуки,

да не реагирате импулсивно

Љубовни предизвици на крајот на август

Околу 21 август, многумина може да ги преиспитаат партнерските односи.

Некои парови може да доживеат дистанцирање, постудена комуникација или дискусии за иднината на врската. Сепак, астролозите веруваат дека овој период ќе покаже кои врски имаат цврсти темели, а кои преживуваат само од навика.

Девицата носи ред и организација

Со влегувањето на Сонцето во Девица на 23 август, проследено со Меркур на 25 август, фокусот ќе се префрли на работата, здравјето, финансиите и секојдневните обврски.

Ќе биде полесно да се организираат плановите, да се справите со документацијата и да се завршат работите што долго време биле одложувани.

Крајот на месецот носи големи промени

Два значајни астролошки настани се очекуваат во последните денови од август.

На 28 август ќе има затемнување на Месечината во знакот Риби, што во астрологијата е поврзано со крајот на важните животни циклуси, духовниот развој и промената на приоритетите.

Во исто време, напнатите аспекти на Меркур и Уран би можеле да донесат ненадејни вести, промени во плановите или технички проблеми, па затоа ќе биде потребна поголема флексибилност.

Последниот ден бара трпение

На последниот ден од август, Марс влегува во предизвикувачка врска со ретроградниот Сатурн, што може да го забави спроведувањето на плановите и да донесе чувство дека работите не се движат со посакуваното темпо.

Астролозите советуваат тогаш да не се форсираат настаните, туку да се почека поповолен момент за важни потези.

Извор: glossy.espreso.co.rs